Jak dziś wygląda Violetta Arlak? Aktorka pojawiła się na premierze filmu "Kogel Mogel 4"

Violetta Arlak swego czasu schudła 20 kg

Aktorka w tamtym okresie zmagała się z nadwagą, więc kilka lat temu postanowiła przejść na dietę głównie z przyczyn zdrowotnych. Oglądając ostatnią serię "Rancza", widzowie zauważyli, że Violetta Arlak jest znacznie szczuplejsza niż w poprzednich sezonach serialu. Finalnie udało jej się zrzucić aż 20 kg. W wywiadzie dla tygodnika "Rewia" wyznała, że skorzystała w porady dietetyka i przestała zapraszać gości do domu. Wszystko po to, by jedzenie nie stało się osią spotkań towarzyskich.