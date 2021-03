Jak farbować włosy? Koloryzacja włosów w domowym zaciszu

Farbowanie włosów to zabieg, który często wykonujemy w profesjonalnym salonie fryzjerskim. To daje nam gwarancję idealnie dobranego koloru i zadbanych włosów. Ale koloryzacja włosów w domowym zaciszu także jest możliwa. Jak farbować włosy? Sprawdź, o czym musisz pamiętać

Jak farbować włosy – wybierz farbę

Do wyboru masz farby drogeryjne i profesjonalne, dostępne w hurtowniach fryzjerskich. Te pierwsze będą idealne dla początkujących – jeśli zatem dotychczas nie farbowałaś włosów w domu, skieruj się do drogerii.

Jak farbować włosy? Przede wszystkim bezpiecznie, czyli przy użyciu dobrej farby.

Nie sugeruj się modą , a realnym, możliwym do osiągnięcia rezultatem. Pamiętaj, że na końcowy efekt wpływ ma kolor wyjściowy włosów, ilość siwych włosów, struktura oraz grubość włosów, a także ich stan.

, a realnym, możliwym do osiągnięcia rezultatem. Pamiętaj, że na końcowy efekt wpływ ma kolor wyjściowy włosów, ilość siwych włosów, struktura oraz grubość włosów, a także ich stan. Powściągnij chęć radykalnej zmiany – tę lepiej zarezerwować na wizytę w profesjonalnym salonie kosmetycznym.

– tę lepiej zarezerwować na wizytę w profesjonalnym salonie kosmetycznym. Wybierz rodzaj farby. Na rynku dostępne są tzw. szamponetki, szampony i kremy koloryzujące oraz farby trwałe. Na opakowaniu każdego z tych produktów znajdziesz informację o trwałości.

Na rynku dostępne są tzw. szamponetki, szampony i kremy koloryzujące oraz farby trwałe. Na opakowaniu każdego z tych produktów znajdziesz informację o trwałości. Sprawdź skład produktu. Unikaj amoniaku w składzie, alergenów (takich jak nikiel, nadtlenek wodoru, siarczany itd.) oraz substancji uznanych za rakotwórcze (m.in. fenylenodiaminy czy 4-amino- 2-nitrofenol).

Unikaj amoniaku w składzie, alergenów (takich jak nikiel, nadtlenek wodoru, siarczany itd.) oraz substancji uznanych za rakotwórcze (m.in. fenylenodiaminy czy 4-amino- 2-nitrofenol). Szukaj składników naturalnych. Dobra farba do włosów będzie miała stosunkowo krótki skład – mile widziane dodatki w postaci naturalnych olejków i ekstraktów roślinnych, których zadaniem jest zadbanie o kondycję włosa.

Dobra farba do włosów będzie miała stosunkowo krótki skład – mile widziane dodatki w postaci naturalnych olejków i ekstraktów roślinnych, których zadaniem jest zadbanie o kondycję włosa. Zapoznaj się z opiniami na temat produktu. Internet – blogi, vlogi, a także opinie znajomych są cennym źródłem informacji na temat produktu. Skorzystaj z nich!

Jak farbować włosy – wykonaj próbę uczuleniową

Producenci farb do włosów zawsze akcentują, że każdorazowo przed nałożeniem farby do włosów należy wykonać próbę uczuleniową. W tym celu na 48 godzin przed planowaną koloryzacją nałóż niewielką ilość farby w wybranym miejscu: za uchem, na zgięciu łokcia, na szyi pod linią włosów. Dlaczego to jest tak ważne?

Składy produktów różnią się – jeśli nie uczuliła cię jedna farba, to nie oznacza, że żadna inna również cię nie uczuli. Pamiętaj, że różne farby nawet tego samego producenta mogą różnić się na tyle, by któraś z nich wywołała reakcję alergiczną.

– jeśli nie uczuliła cię jedna farba, to nie oznacza, że żadna inna również cię nie uczuli. Pamiętaj, że różne farby nawet tego samego producenta mogą różnić się na tyle, by któraś z nich wywołała reakcję alergiczną. Uczulenie może pojawić się w dowolnym momencie życia – czyli za miesiąc lub dwa, przy kolejnej koloryzacji.

Jak farbować włosy – przygotuj stanowisko pracy i farbę

By farbować włosy w domu, należy pamiętać o przygotowaniu 4 elementów.

1. Stanowisko pracy – wybierz miejsce duże i przewiewne, w którym można otworzyć okno. Pamiętaj, by zabezpieczyć meble, dywany, podłogę, bo mogą ulec zabrudzeniu. Usunięcie farby z tekstyliów jest bardzo trudne, a w przypadku niektórych kolorów farb – niemożliwe.

2. Farba do włosów – zapoznaj się z ulotką i upewnij, że opakowanie zawiera wszystkie komponenty farby do włosów. Pamiętaj, że po wymieszaniu ich, musisz niezwłocznie nałożyć produkt na włosy.

3. Przygotowanie włosów. Przed koloryzacją w domu nie należy myć włosów – sebum stanowi naturalną barierę, która chroni włos przed nadmierną ingerencją farby. Na chwilę przed nałożeniem produktu uczesz włosy dokładnie i podziel na 4 sekcje, by farbowanie przebiegło szybko i sprawnie.

4. Akcesoria. Czego potrzebujesz do farbowania włosów w domu? Pędzelka, miseczki z tworzywa sztucznego oraz rękawiczek jednorazowych i grzebienia. Niektóre farby do włosów mają aplikator, dzięki czemu produkt możesz nałożyć bezpośrednio z buteleczki – jeśli zależy ci na takim rozwiązaniu, sprawdź zawartość opakowania w sklepie.

Jak farbować włosy – stosuj się do wskazówek producenta

Gdy stanowisko pracy jest przygotowane, farba wymieszana, a włosy uczesałaś i podzieliłaś na sekcje, czas na koloryzację.

Oto jak farbować włosy w domu w 4 prostych krokach:

1. Farbę nakładaj od góry do dołu – czyli od sekcji 1 i 2 znajdujących się na czubku głowy. Farbę nakładaj od nasady po końcówki lub na odrosty, a później dopiero na końcówki.

2. Masuj głowę, by farba przeniknęła do struktury włosa i by upewnić się, że wszystkie włosy zostały pokryte produktem.

3. Precyzyjnie odmierzaj czas, stosując się do zaleceń producenta.

4. Spłucz farbę dokładnie, a następnie nałóż odżywkę.

Jak farbować włosy – pielęgnacja po koloryzacji

Czy wiesz, że o farbowane włosy trzeba odpowiednio zadbać? Właściwa pielęgnacja zagwarantuje, że kolor będzie utrzymywał się przez dłuższy czas, a włosy nie ucierpią na zabiegu koloryzacji.

Wybierz produkty przeznaczone do włosów farbowanych (odżywka, szampon).

przeznaczone (odżywka, szampon). Unikaj produktów przeciwłupieżowych i głęboko oczyszczających , bo kolor wypłucze się szybciej.

, bo kolor wypłucze się szybciej. Stosuj kosmetyki z filtrami UVA/UVB.

UVA/UVB. Pamiętaj o regeneracji – używaj masek co najmniej raz w tygodniu.

– używaj masek co najmniej raz w tygodniu. Nie spiesz się z kolejną koloryzacją .

. Staraj się unikać częstego stylizowania włosów przy pomocy prostownicy lub lokówki i zrezygnuj z gorącego nadmuchu w suszarce do włosów.

Jak dbać o tłuste i suche włosy. Hollywoodzki fryzjer radzi