Jak hodować zioła z supermarketu? To nie takie trudne

Domowa izolacja sprzyja kreatywności w kuchni. Nie tylko chętnie kupujemy zioła doniczkowe dodając je do naszych potraw, ale również niejednemu z nas marzy się ogródek na parapecie z pięknie pachnącą bazylią i rozmarynem. Niestety często próby hodowania tych roślin kończą się niepowodzeniem. Bazylia więdnie, a my nie wiemy, co znowu poszło nie tak. Kluczem do poprawnej uprawy ziół jest wiedza, że w większości przypadków nie ma szans, aby one przetrwały w postaci, w jakiej kupujemy je w supermarkecie.