Jak komfort wpływa na problemy ze snem?

Jak osiągnąć komfortowy sen? Jeśli dzielisz łóżko z osobą partnerską, prawdopodobnie doceniasz łączącą Was bliskość. Z drugiej strony czasem może pojawić się dyskomfort, zwłaszcza jeśli korzystacie ze zbyt wąskiej powierzchni. Zaleca się, aby każdy z partnerów miał do swojej dyspozycji co najmniej 80 cm szerokości. Pozwala to na swobodną zmianę pozycji leżącej podczas snu i nie powoduje wybudzania drugiej osoby. Większości par wystarcza materac 160x200.