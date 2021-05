Dojrzali rodzice. Dar czy przekleństwo?

- Wtedy takie dzieci mogą odstawać od rówieśników w sposobie ubierania się, w stylu bycia, w guście, czy wspólnych pasjach – zauważa psycholog Katarzyna Kucewicz. - Ale znowu za każdym razem, gdy mówię pani o tym, przychodzą mi do głowy np. otyli rodzice, którzy przekazują dzieciom niezdrowe nawyki, albo rodzice wiecznie zabiegani, który wbijają dziecku do głowy kult katorżniczej pracy. Bycie rodzicem niemalże zawsze wiąże się z tym, że przekazuje się dziecku wiele dobrych, ale też i sporo słabych wzorców, to nie dotyczy tylko rodziców dojrzałych. Jeżeli rodzice są bardzo tradycyjni, skostniali, staromodni, niepodążający za zmianami kulturowymi to bez względu na metrykę będą wychowywali osoby, którym trudno będzie się odnaleźć we współczesnych realiach, będą się czuły trochę inne, trochę na uboczu, mogą się przez to izolować, nosić w sobie głębokie poczucie niezrozumienia- ani przez rodziców, ani przez rówieśników – dodaje ekspertka.