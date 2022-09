Jak naprawdę nazywa się Kinga Rusin? Niektórzy mogą być zaskoczeni

Kinga Rusin swoją karierę rozpoczynała w Telewizji Polskiej. Przez pewien czas mieszkała w Waszyngtonie, gdzie wyjechała wraz z ówczesnym mężem - dziennikarzem Tomaszem Lisem. Po powrocie do Polski przez wiele lat związana była ze stacją TVN, w której prowadziła najbardziej popularne programy, takie jak "You Can Dance – Po prostu tańcz", "Agent - Gwiazdy" czy "Dzień dobry TVN".