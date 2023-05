Jak nosić klapki damskie w tym sezonie? Te modne stylizacje mają przewagę nad innymi

Modne klapki damskie w stylizacji do biura? Połącz je z garniturem

Klapki kojarzą ci się wyłącznie z wakacjami, choć niejednokrotnie miałaś ochotę ubrać je w upalny dzień do pracy? Jeśli tylko pozwala ci na to obowiązujący dress code, załóż wygodne, letnie obuwie do kobiecego garnituru, jak Małgorzata Rozenek-Majdan. Dobrym wyborem będzie set z szerokimi spodniami i marynarką oversize, najlepiej uszyty z naturalnego lnu. Do tego obowiązkowo gładki top lub biała koszula i sporych rozmiarów, skórzana torebka.