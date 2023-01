W takiej odsłonie jeszcze jej nie widzieliśmy. Olga Frycz zaskoczyła spektakularną kreacją

Nic dziwnego, że fani byli absolutnie zachwyceni. W sekcji komentarzy pod postem posypały się komplementy. "Ale to zdjęcie jest naładowane pozytywną energią!", "Rewelacja!", "Wow! Kopara mi opadła. Normalnie czad!", "To zdjęcie zrobiło nam dziś dzień", "Nie mam słów, by opisać ten obrazek", "Ślicznie, prawdziwa księżniczka", "Ta sukienka to jest totalny sztos". Miłe słowa zostawiły także pod zdjęciem znane koleżanki Frycz – Sonia Bohosiewicz i Magda Steczkowska.