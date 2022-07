Jak nosić marynarki w stylu gwiazd? Cichopek i Lewandowska pokochały szczególnie jeden kolor

I choć trzeba przyznać, że białe, czarne i granatowe marynarki są absolutnym klasykiem, to sprawdzają się one głównie do pracy. A ponieważ marynarki damskie już dawno wyszły poza biura, to tego lata wybieramy te w najmodniejszych, intensywnie nasyconych kolorach. Ten sezon zdecydowanie zdominował róż, a konkretnie takie odcienie, jak magenta czy fuksja. Gwiazdy się w nim zakochały, co widać na pierwszy rzut oka na ich profilach w mediach społecznościowych.