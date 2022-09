Jak oczyścić grzyby z robaków? Poznaj szybki i prosty sposób

Jak oczyścić grzyby z robaków?

Czyszczenie grzybów to pierwsza rzecz, jaką należy zrobić po powrocie z lasu. Jeżeli masz już przed sobą swoje zbiory, załóż rękawiczki na dłonie i przejdź do działania! Najpierw pozbądź się tego, co jest widoczne - wszystkich liści, igieł czy piasku. Potem opłucz dokładnie grzyby pod bieżącą wodą. Jeśli widzisz, że coś pozostało niedomyte, spróbuj zeskrobać to ostrym nożykiem. Możesz to także przetrzeć wilgotną ściereczką.