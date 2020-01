WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

symbole prania + 1 pranie Joanna Kobylańska 02-01-2020 (12:18) Jak odczytywać symbole prania? Sposób na poprawne i skuteczne pranie w domu Umieszczane na metkach od producenta symbole prania pomagają w uzyskaniu szczegółowych informacji dotyczących właściwej pielęgnacji ubrań. Symbole prania to jedne z najpowszechniejszych oznaczeń, które znajdziesz na wszytej metce – dzięki temu nie musisz martwić się o to, w jakiej temperaturze i jakim sposobem czyścić daną rzecz. Graficzne symbole prania są na tyle klarowne, że łatwo je zapamiętać oraz stosować w praktyce. Jak odczytywać symbole prania? Nie każdy wie, co oznaczają (Domena publiczna) Symbole prania ułatwiają codzienne sortowanie ubrań i przygotowywanie do domowego prania. Dzięki nim szybko ustalisz, które rzeczy mogą być prane w pralce, a które należy ręcznie oczyścić, aby nie doprowadzić do zniszczenia tkaniny. Wszelkie zalecenia zaznaczone w symbolach prania mają pomóc, więc warto poświęcić im chwilę uwagi, aby pranie przyniosło oczekiwany rezultat. Symbole prania – temperatura Charakterystyczny symbol prania w postaci miski lub wanienki (obie nazwy funkcjonują) umieszczony na metce oznacza, że możesz spokojnie umieścić ubranie w pralce bębnowej. Najczęściej na grafice przedstawiającej miskę wpisana jest także liczba, która symbolizuje temperaturę, w której należy uprać rzeczy. Do popularnych oznaczeń należą liczby 30 (czyli pranie do temperatury 30°C), 40, 50, 60 i 95 (najwyższa możliwa temperatura z możliwością gotowania). Natomiast czasami pod symbolem prania z zaznaczoną temperaturą mogą pojawić się kreski. Pojedyncza linia świadczy o praniu z funkcją łagodną, natomiast podwójna kreska oznacza funkcję prania bardzo delikatnego. Dostosowanie temperatury do konkretnego prania niewątpliwie ułatwia domową pracę. Domena publiczna Symbole prania – pranie ręczne Czasami zdarza się, że ubranie nie może być klasycznie prane w pralce. Symbol prania ręcznego przedstawiony jest w postaci miski z zanurzoną w niej dłonią. Jest to znacznie prostsza metoda prania, ponieważ nie trzeba ustawiać specjalnego programu. Najczęściej w ten sposób prane są rzeczy wykonane z delikatnego jedwabiu, atłasu, moheru lub podatnej na mechacenie wełny. Czasami także odzież z haftem np. sukienki czy swetry. Symbol prania ręcznego nie zawsze jednak musi rzeczywiście oznaczać wyłącznie czyszczenie ubrań w ręku – możesz także posłużyć się programem przeznaczonym do prania ręcznego. Domena publiczna Symbole prania – zakaz Przekreślony symbol prania oznacza, że nie możesz wrzucić ubrania do pralki ani prać ręcznie – wówczas pozostaje metoda "na sucho". Na czym to polega? Niektóre tkaniny nie mogą być zanurzane w wodzie z detergentem, bo zniszczą się i wygniotą, w związku z tym należy oddać je do pralni chemicznej. Jeśli ubranie nie jest zbytnio przepocone albo zabrudzone, możesz miejscowo oczyścić rzecz pomimo przekreślonego symbolu prania. Jednak zachowaj szczególną ostrożność i wybierz szmatkę z mikrofibry nasączoną rozcieńczonym płynem do tkanin delikatnych. iStock.com Symbole pranie – wykręcać/nie wykręcać Czasami zdarza się, że obok klasycznego symbolu prania zostaje także umieszczona grafika przedstawiająca możliwość albo zakaz wyżymania/wykręcania ubrania. Często dotyczy to ubrań wykonanych z bardzo delikatnych tkanin, które po wykręceniu mogą ulec zniszczeniu albo bardzo mocno się pognieść. Lepiej ograniczyć się do delikatnego otrzepania rzeczy z nadmiaru wody, niż gwałtownego wyciskania. iStock.com