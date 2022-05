Justin Bieber przeżył po ślubie załamanie nerwowe. Wyznał, czego wymagał od żony

Justin Bieber przeżył po ślubie załamanie nerwowe

W wywiadzie dla "The Ebro Show" Justin Bieber wyznał, że początki małżeństwa z Hailey Baldwin były dla niego bardzo trudne. Choć nie podał szczegółów, ujawnił, że wymagał od żony, aby "robiła rzeczy, których on sam by nie zrobił".