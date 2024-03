Jak osiągnąć orgazm rozszerzony? Może trwać nawet przez kilka godzin

Orgazm rozszerzony – na czym polega?

Wiele osób marzy o tym, by w pełni zaspokajać potrzeby seksualne swojego partnera. Niestety nie jest to łatwe zadanie. W czasie seksu często zaprzątamy sobie głowę różnymi problemami, nie możemy w pełni się rozluźnić, a do tego wszystkiego staramy się nie obudzić śpiących za ścianą dzieci.