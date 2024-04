Jak pierwsza dama ubiera się wiosną 2024? Niczym modna elegantka

Apaszka – must have każdej elegantki

Wszystko wskazuje na to, że zaczyna się również szaleństwo z dodatkami. Ostatnio pierwsza dama uzupełniła swój look o wzorzystą apaszkę, którą nonszalancko przewiązała na szyi. Świetnie sprawdzi się zarówno do marynarek, jak i koszul czy gładkich sukienek.