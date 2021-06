Jak potoczyły się losy Mary-Kate i Ashley Olsen? Dla słynnych bliźniaczek w pewnym momencie sława stała się nie do zniesienia

Mary-Kate i Ashley Olsen dorastały na planie filmowym

Popularność bliźniaczek rosła lawinowo. Jeszcze w czasie kręcenia serialu "Pełna chata" dziewczynki zaczęły występować w filmach familijnych. Jednak to serial przyniósł im ogromną sławę. Dorastały na oczach widzów. Grały w nim do końca, czyli do 1995 roku. Widzowie utożsamiali się z problemami młodych aktorek, chcieli wiedzieć o nich wszystko. Media donosiły o ich życiu prywatnym, a siostry postanowiły zacząć na tym zarabiać. Założyły firmę, która zajmowała się sprzedażą gadżetów filmowych.