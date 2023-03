Jak pozbyć się muszek? Postaw to przy doniczce

Muszki w ziemi doniczkowej to poważny problem, który w bardzo krótkim czasie potrafi doprowadzić do obumarcia roślin. Pozbycie się ich wcale nie jest takie proste. Sprawdź, jak je zwalczyć przy użyciu domowych sposobów.

Są dwie możliwości pojawienia się muszek w ziemi doniczkowej. Zazwyczaj jest tak, że muszki mogły już być w glebie, do której przesadziłaś swoje rośliny - zdarza się, że ziemia kupowana w sklepach ogrodniczych zawiera już jaja takich muszek. Przyczyną pojawienia się muszek w kwiatach doniczkowych jest zbyt wilgotne podłoże w doniczce - szkodniki preferują wysoce wilgotne środowisko, dlatego mogą złożyć tam jaja.

Muszki w roślinach - jak im szkodzą?

Pojawienie się szkodników w glebie stanowi poważne zagrożenie dla roślin - zwłaszcza, gdy występują masowo. Przenoszą patogeny, które odpowiadają za wiele chorób roślin (np. pleśń), a larwy muszek podgryzają korzenie. Uszkodzone rośliny słabiej rosną, więdną i żółkną.

Jak temu zapobiec? Dobrym sposobem jest dokładne wysterylizowanie ziemi, do której zamierzasz przesadzić roślinę. Aby to wykonać, wystarczy rozgrzać piekarnik do 85°C, rozsypać ziemię na blaszce, a następnie umieść ją w środku na około 30 minut. Po tym czasie ziemia powinna być "bezpieczna". Jeśli nie masz piekarnika, ziemię możesz wysterylizować w mikrofalówce, podgrzewając ją przez 30 sekund.

Domowe sposoby na pozbycie się muszek

Jest kilka domowych, sprawdzonych sposobów na pozbycie się muszek. Warto uzbroić się w cierpliwość i wypróbować któryś z nich.

Soda oczyszczona

Ze względu na swoje właściwości bakteriobójcze świetnie poradzi sobie w tej sytuacji. Posyp glebę sodą oczyszczoną, a następnie spryskaj wodą. Zabieg należy powtórzyć kilkukrotnie. Jest zupełnie bezpieczny dla roślin.

Ocet

Umieść miskę z octem, wodą i płynem do mycia naczyń obok roślin, które zostały zaatakowane przez muszki. Zapach octu przyciągnie je do miseczki, a płyn do naczyń nie pozwoli im wydostać się z wody.

Zioła kuchenne

Wiele ziół, w tym pietruszka i szczypiorek, działa odstraszająco na małe muszki. Wystarczy, że posiekasz je na drobne kawałki, a następnie rozsypiesz na wierzchu ziemi. Dorosłe osobniki nie będą chciały się zbliżyć do takiej gleby, w efekcie nie złożą tam kolejnych jaj.