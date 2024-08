Jak pozbyć się nadmiernego owłosienia z twarzy? Lekarz ma konkretną radę

I choć chęć szybkiego pozbycia się włosów jest ogromna, to wyrywanie ich nic tu nie da , ponieważ jest to tylko rozwiązanie doraźne. Okazuje się, że warto przede wszystkim działać od środka naturalnymi sposobami.

Zapraszamy do dołączenia do grupy na FB - #Samodbałość. Tam na bieżąco informujemy o wywiadach i nowych historiach. Dołącz do nas i zaproś znajomych. Czekamy na was!