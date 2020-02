Jak pozbyć się pryszcza w jeden dzień. Domowe sposoby, które działają

Krostki na twarzy spędzają sen z powiek wielu osobom. Co prawda trądzik wymaga specjalistycznego leczenia, jednak pojedynczego pryszcza można szybko unieszkodliwić. Podpowiadamy, jak zrobić to w higieniczny i skuteczny sposób.

Pasta do zębów

Co prawda pasta do czyszczenia zębów nie usunie pryszcza, ale na pewno wysuszy go i sprawi, że stanie się mniej widoczny. Posmaruj go pastą tuż przed spaniem, a rano z pewnością łatwiej będzie ci zakryć niedoskonałości pudrem.