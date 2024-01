Jak prawidłowo wydmuchać nos? Większość z nas robi to źle

Nie każdy wie, że niewłaściwe wydmuchiwanie nosa może spowodować m.in. zapalenie zatok. Walcząc z katarem, często możemy borykać się z różnymi obtarciami, a nawet uszkodzeniem błony śluzowej nosa. Właśnie dlatego to bardzo ważne, aby wiedzieć, jak robić to prawidłowo. To bardzo proste, jednak i tak wciąż wiele osób robi to źle.