Postaw na noc obok łóżka. Rano sobie podziękujesz

Jeśli nie mamy sprzętu do inhalacji, możemy wypróbować sprawdzone, domowe sposoby na zatkany nos. Do jednego z nich niezbędna jest cebula. Kroimy ją na kawałki lub plasterki, a później wkładamy do miseczki i ustawiamy na wysokości głowy w miejscu, w którym będziemy spać. Po całej nocy wdychania zapachu cebuli nos nie będzie sprawiał już problemów.