Jak prawidłowo zdezynfekować przyłbicę? Mikrobiolog dr Tomasz Wołkowicz wyjaśnia

– Często zaleca się dezynfekcję alkoholem 96 proc., ale w tym przypadku 70 proc. lepiej się sprawdzi. Sami w laboratorium najczęściej tego używamy. Mogłoby się wydawać, że mocniejszy alkohol jest lepszy. Natomiast ten 70 proc. ma relatywnie najlepszy stosunek aktywności do odparowywania. Utrzymuje się on przez pewien czas na powierzchniach, dlatego lepiej to działa – tłumaczy w rozmowie z WP Kobieta.