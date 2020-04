Maseczki ochronne. Jak dezynfekować bawełniane maski, żeby chroniły przed koronawirusem?

Po każdym użyciu należy wyprać bawełnianą maseczkę ochronną , bo tylko w ten sposób zagwarantujesz sobie bezpieczeństwo podczas jej kolejnego noszenia. Zmieniaj maskę za każdym razem, gdy zrobi się wilgotna! Najlepiej umieścić zużytą maseczkę z bawełny w foliowym woreczku i nie otwierać aż do prania. Jeśli chcesz uprać wielorazowe maseczki, dla bezpieczeństwa nałóż rękawiczki ochronne . Wszystkie maseczki włóż do pralki ustawionej na minimum 60 stopni – nigdy nie pierz ich z innymi ubraniami. Uważaj – koronawirus ginie przy wyższej temperaturze (minimum 60), więc ręczne pranie maseczek nie pomoże!

Maseczki ochronne z bawełny – jak dezynfekować?

Kiedy już uprane maseczki ochronne wyschną, bardzo dobrym pomysłem jest ich zdezynfekowanie. Najlepiej więc wygotować je we wrzącej wodzie lub ewentualnie wyprasować żelazkiem. Bawełniane maseczki możesz także poddać dezynfekcji środkami antybakteryjnymi w postaci sprayu, ale najlepiej odczekaj, aż alkohol wyparuje, a dopiero później nałóż maseczkę na twarz. Stosuj wspomnianą dezynfekcję sporadycznie i w awaryjnych sytuacjach, ponieważ najczęściej poleca się standardowe pranie ochronnych maseczek. Unikaj używania do czyszczenia masek środków z chlorem, bo mogą one zniszczyć materiał. Jeśli chcesz, możesz również podgrzewać wielorazowe maseczki w żaroodpornym naczyniu w piekarniku ustawionym na 70 stopni.