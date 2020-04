Pan Mieczysław ma 89 lat. Własnoręcznie robi przyłbice dla znajomych seniorów

Jak zrobić przyłbicę?

Podobną przyłbicę możemy wykonać z przezroczystej okładki skoroszytu, do której zszywkami dołączamy pasek, wycięty z kolorowej okładki. Po dopasowaniu go do rozmiaru naszej głowy ponownie zszywamy pasek w odpowiednich miejscach, tak by nie zsuwał się z twarzy.