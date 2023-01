Spodnie damskie w kratę. Rodzaje, fasony i stylizacje

Spodnie damskie w kratę mają więcej odsłon niż kameleon. Flirtują z klasyką , starym kinem, szkockim kiltem, Sherlockiem Holmesem i elegancją na miarę "kurzej stopki" Coco Chanel. Innym razem wybiegają na ulice Londynu i poddają punkowej anarchii w stylu Vivienne Westwood. Bywa, że damskie spodnie w kratę przybierają postać, o jakiej istnieniu nawet nie wiedziałyśmy. Krata to niekończąca się historia , którą pokocha konserwatywna tradycjonalistka, jak i idąca pod wiatr nonkonformistka.

Podobno z reguły ubrania w kratkę wybierają osoby nostalgiczne i sentymentalne. Takie, które lubią modowe retrospekcje , a inspiracji szukają głównie w minionych dekadach. Mówi się, że "pani kratka" trzyma się blisko tradycji i klasyki. Ale damskie spodnie w kratę mają też swoje drugie oblicze – chętnie zaglądają do undergroundu .

Lata 50. i 60. to już kult wąskiej nogawki oraz długości 7/8. A mówiąc dokładnie - cygaretek, które uwielbiała zarówno Brigitte Bardot, jak i Jackie Kennedy . Damskie spodnie w kratę vichy to najbardziej subtelny wariant wyrwany z utopijnego świata lat 50. i "amerykańskiego snu".

Zacznijmy od najbardziej klasycznych spodni damskich w kratę pokrytych pepitką , znaną pod hasłem "houndstooth". To drobna kratka z zębem, której nie da się pomylić z żadną inną. Tak zwana "kurza stopka" była ulubienicą Coco Chanel, która wypromowała mięsiste i szerokie spodnie w kratę. Damska pepitka zagrała także główną rolę w pożegnalnej kolekcji Karla Lagerfelda, który oddał ukłon klasyce.

Do grupy klasycznych spodni damskich w kratę można zaliczyć także jodełkę , którą tworzą ukośne i nachodzące na siebie paski. Z dalszej perspektywy wzór przypomina jednorodną strukturę, ale przy bliższym spotkaniu ujawnia swoją szczegółowość i misterność. Spodnie w jodełkę szczególnie upodobały sobie ziemistą paletę barw, przemycając przedwojenną elegancję.

Argyle to wzór rombów, który znany jest pod postacią bezrękawnika. Jednak w ostatnich latach przeżył odrodzenie, ocieplając relacje między innymi z damskimi spodniami w kratę. Romby są charakterystyczne i wyraziste, jednak wciąż nieco napiętnowane szkolnym wizerunkiem.

Najbardziej zbuntowana i niepokorna z kratek – tartan – zbudowana jest z wielokolorowych linii różnej szerokości. Zazwyczaj występuje w postaci spodni w czerwoną kratę. Damskie, jak i męskie modele, pozwalają eksperymentować z estetyką punk. Londyńska ulica uwielbia modowy anarchizm, grę kolorów i przecinających się linii, dlatego projektanci niemalże co sezon znajdują miejsce dla rebelianckiej kraty.

Jednak spodnie damskie w kratę tartan mają swój rodowód w narodowych strojach szkockich – kiltach. Oryginał kratki tartan występuje w odcieniach ciemnej zieleni. To także ulubiony deseń Sherlocka Holmesa, któremu pomimo stonowanej kolorystyki, trudno przypisać wygląd incognito.

Kolejną alternatywą damskich spodni w kratę jest vichy, inaczej "gingham" . Równomiernie i symetrycznie rozmieszczone kwadraty tworzą harmonijny dla oka wzór spodni w kratę. Damski wariant zawsze łączy odcień bieli z inną barwą - często pastelową. Dlatego spodnie damskie w kratę vichy popularnością cieszą się głównie wiosną i latem. To nieskomplikowane i minimalistyczne ułożenie wzoru vichy pozwala zaszaleć z towarzystwem innych printów.

Eleganckie spodnie w kratę damskie zawsze wyglądają dobrze u boku białej koszuli, garniturowej kamizelki i trencza. To także nieodłączny element trendu power dressing , który tworzy bliźniacze zestawy z marynarką i kamizelką .

Jakby tego było mało, bawimy się w " print blocking " i łączymy damskie spodnie w kratę z kwiatami, paskami, groszkami i animalistycznym deseniem. Co więcej, kratka z kratką potrafią znaleźć wspólny język nawet w postaci odmiennych kolorów, rodzajów i wielkości.

