Jak rozpoznać, że partner zdradza? Ekspertka wskazała 5 sygnałów

Jak poznać, że jesteśmy zdradzani?

Tracey Cox zauważa, że pierwszym z sygnałów ostrzegawczych powinna być namiętność w łóżku. Jeśli do tej pory partner niespecjalnie miał ochotę na zbliżenia, a nagle ciągle proponuje seks, to warto zastanowić się, co jest przyczyną zmiany jego zachowania. Ekspertka twierdzi, że wiele osób błędnie uważa, że jeśli partner zdradza, to nie ma ochoty czy siły na seks w związku. Romans potrafi podniecić, a to powoduje, że zdradzający będzie bardziej namiętny w domu.