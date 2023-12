Kwaśniewskie poleciały na premierę "The Crown". Stylistka mówi, jak wypadły

Tymczasem w londyńskim Royal Festival Hall odbyła się uroczysta premiera. Na czerwonym dywanie stanęły m.in. aktorki, które grały królową Elżbietę II (Victoria Hamilton, Marion Bailey, Imelda Staunton) oraz księżną Dianę (Emma Corrin, Elizabeth Debicki). Co ciekawe zaproszenie na uroczystą premierę finału "The Crown" otrzymały również Jolanta i Aleksandra Kwaśniewskie. Jak wypadły w świetle fleszy? Zapytaliśmy o to stylistkę i ekspertkę ds. wizerunku osobistego Iwonę Jankowską.