Jak spakować się na wakacyjną podróż? Stewardessa zdradza, co zabrać

Co zabrać ze sobą w wakacyjną podróż? Jak spakować się do walizki podręcznej? Te pytania w sezonie letnim są zapewne najczęstszymi, jakie sobie zadajemy. Faktem jest, że z biegiem lat można wypracować swój własny system pakowania się na podróż, który dla nas działa najlepiej. Tylko co w momencie, kiedy kompletnie nie wiemy, jak to zrobić?