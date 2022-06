Podróż bez stresu. Przydatna lista, która zaoszczędzi ci nerwów

Często bierzemy ich zbyt dużo, a potem i tak nie używamy. Postaraj się spakować tylko te najważniejsze, np. uniwersalny krem do twarzy, preparat do twarzy i ciała z filtrem UV, dezodorant, żel pod prysznic, balsam po opalaniu, szczoteczkę i pastę do zębów. Zamiast dużych opakowań, wybieraj wersje mini – w drogeriach można znaleźć gotowe zestawy podróżne. Wybierając się nad morze, zabierz takie akcesoria jak maszynka do golenia czy pumeks. Jeśli lecisz samolotem, możesz zapakować rzeczy do przezroczystej kosmetyczki lub włożyć do kuferka – ma wygodny uchwyt oraz zaczep ułatwiający transport. Dzięki temu bez problemu przymocujesz go do rączki teleskopowej większej walizki. Modele z kolekcji marki OCHNIK charakteryzują się dużą wytrzymałością, odpornością na przetarcia, blaknięcie i rozerwania, a przy tym są lekkie i elastyczne.