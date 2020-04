Jak spalić kalorie podczas siedzenia? Poznaj kilka efektownych trików i sama je wypróbuj

Na pewno wiele osób słyszało o negatywnych konsekwencjach ciągłego siedzącego trybu życia. Niestety, w obecnej sytuacji coraz więcej ludzi musi w ten sposób spędzać czas w domu. A co powiesz na to, że możesz spalić kalorie podczas siedzenia? NIe tylko brzmi wspaniale, ale przynosi pożądane efekty. Jeśli zależy ci na poprawie wyglądu, koniecznie sprawdź poniższe wskazówki.

Jak spalić kalorie podczas siedzenia – chłodniejsze pomieszczenie

W pierwszym kroku do spalenia kalorii podczas siedzenia, powinnaś przede wszystkim obniżyć temperaturę pomieszczenia. Dlaczego? Niższe temperatury powodują, że organizm zaczyna zużywać energię do ogrzania się, a to z kolei prowadzi do zwiększenia skuteczności podczas spalania. Brązowy tłuszcz, który w przeciwieństwie do białej tkanki tłuszczowej jest aktywny, utrzymuje ciepło oraz pomaga spalić tłuszcz nagromadzony w brzuchu. Oznacza to, że możesz spalić kalorie podczas siedzenia.