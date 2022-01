Jak stworzyć samej modny zestaw z dresem? Najlepsze pomysły na stylizacje damskie na nadchodzący sezon

Retro w sporcie to także tenisowe looki idealnie wpisujące się w szykowne preppy. Elegancko wykończone joggery i bluzy z modnymi krykietowymi paskami przy dekolcie i rękawach to świetna propozycja dla osób, którym daleko do miejskiego streetwearu. Do całości idealnie będzie pasować kurtka varsity, czyli oversize'owa bejsbolowa kurtka w stylu amerykańskim.