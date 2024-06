Tak usuniesz wszystkie pestki. Wystarczy prosty trik

Co prawda pestki w arbuzie są jadalne, a dodatkowo zawierają błonnik i witaminy, jednak większość osób nie przepada za spożywaniem jego soczystych kawałków, kiedy te posiadają nieprzyjemne ziarenka.

Jak usunąć pestki z arbuza? Warto poznać pewien sposób, który zademonstrowała właścicielka kanału Japan Frutis Channel. Co prawda ta metoda nie sprawia, że magicznie znikną, jednak ich wydłubywanie będzie o wiele prostsze.

Jeśli chcesz przyspieszyć proces usuwania ziarenek z arbuza, należy odpowiednie go pokroić. Na początku przedziel owoc na pół, koniecznie w poprzek. Dzięki temu zauważysz na nim, że jego środek dzieli się na trzy cząstki . To właśnie wzdłuż tych "żył" skrywają się pestki.

Wewnętrzne wzory arbuza podpowiedzą, jak go pokroić. Linie wychodzące ze środka i zakrzywiające się przy skórce wyznaczają miejsca cięć . Jak je rozpoznać? Swoim kształtem przypominają nieco kotwicę. Tniemy wzdłuż tych linii, zostawiając około centymetra marginesu z każdej strony. Dzięki temu otrzymamy cienkie plastry.

Środkowa część arbuza będzie prawie bez pestek , poza jednym rzędem blisko skórki. Natomiast część z liniami będzie zawierać więcej pestek, ale większość z nich będzie widoczna i łatwa do usunięcia np. nożem lub łyżeczką.

W trakcie zakupów z pewnością zastanawiasz się, który arbuz będzie najlepszy. Niektóre okazy są mniejsze, inne większe. Różnią się kolorem skórki oraz wagą. Na co więc należy zwrócić uwagę, aby kupić tego słodkiego i soczystego?

Na początek sprawdź jego plamkę na spodzie. Powinna być żółta lub kremowa, a nie biała. To znak, że arbuz dojrzewał na słońcu. Owoc powinien być ciężki, co oznacza, że jest soczysty. Warto też stuknąć w skórkę, jeśli usłyszymy głuchy i dudniący dźwięk, oznacza to, że dana sztuka jest dojrzała.