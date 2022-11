Jak umilić sobie grudzień i oczekiwanie na święta? Wybierz jeden z kosmetycznych kalendarzy adwentowych

Co mamy do wyboru, jeżeli chodzi o kalendarze adwentowe z kosmetykami i gadżetami do makijażu? Z pełnowymiarową propozycją (24 okienka) przychodzi marka Douglas. W ofercie odkryjemy m.in. błyszczyk do ust, tusz do rzęs czy miniaturową wersję palety cieni do powiek oraz dwa lakiery i dwie odżywki do paznokci. Moim zdaniem świetnym prezentem są bibułki matujące, które pozwolą pozbyć się nadmiaru sebum w ciągu dnia oraz szczoteczka do brwi, która zaczesze niesforne włoski na swoje miejsce. A to wszystko może swobodnie zmieścić się w torebce.