Jak upolować tani lot? Ten trik działa

Lot z przesiadką. Dobry pomysł na oszczędność

Nie przywiązujmy się za bardzo do miejsca wylotu. Może się zdarzyć, że lotnisko, do którego mamy najbliżej, oferuje najgorsze możliwe ceny. Wtedy bardziej opłaca się dojechać (albo dolecieć) do innego, w przypadku którego złapiemy o wiele korzystniejszą ofertę. Tak samo loty bezpośrednie do miejsca docelowego są zdecydowanie najwygodniejsze, ale mogą być też najdroższe. Możemy zaplanować podróż inaczej.