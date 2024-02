Jak smażyć pączki na tłusty czwartek? Jest jedna zasada, która sprawi, że będą znakomite

Po pierwsze do smażenia pączków najlepiej jest użyć wysokiego garnka. Dzięki temu możemy bez obaw nalać do niego naprawdę dużo oleju, który niezbędny jest do przyrządzenia uwielbianego przez nas deseru. To bardzo ważne, aby ciasto w pełni było zanurzone w tłuszczu i nie dotykało dna naszego garnka lub patelni.