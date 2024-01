Anielskie ruchańce zamiast pączków. Słynny przysmak na Mazurach

Tłusty Czwartek to jedno z najbardziej oczekiwanych dni w roku dla wielu Polaków. To chwila, kiedy bez oporów można zanurzyć się w świat kalorycznych przysmaków, a na czoło wychodzi król tego dnia - pączek. Jednakże, w malowniczej wsi Aniołowo, położonej w województwie warmińsko-mazurskim, króluje inna potrawa. Są to... anielskie ruchańce.