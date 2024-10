Jak usunąć etykiety z naczyń? Wystarczy znać prosty trik

"Jeśli masz problem z uporczywymi etykietami, to pokażę Ci, jak je szybko i skutecznie usunąć" - napisała na Instagramie Marta Zawadzka. Ekspertka w swoim ostatnim poście zaprezentowała prosty sposób, dzięki któremu w mig można pozbyć się niechcianej naklejki z naczyń. Aby to było możliwe, wystarczy przygotować jedynie dwa przedmioty: taśmę (najlepiej szeroką) oraz zapalniczkę.

Niestety może zdarzyć się, że etykieta pozostawi po sobie trudny do usunięcia klej. Rozwiązaniem będzie jednak majonez, który również znajdziemy w niemal każdym domu. Wszystko, co musimy zrobić, to nałożyć go na lepkie miejsce. Po kilku minutach wystarczy już umyć naczynie tak jak zwykle i gotowe.