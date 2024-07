Wstaw pełną szklankę do zmywarki i odpal. Stan naczyń cię zachwyci

Zmywarka to jedno z najpopularniejszych urządzeń AGD. Oszczędza czas, wodę, a także prąd. Nic więc dziwnego, że tyle osób decyduje się na jej zakup. Wystarczy włożyć do niej brudne naczynia, wrzucić tabletkę i nastawić wybrany program, aby po kilkudziesięciu minutach cieszyć się czystymi naczyniami. Zdarza się jednak, że zmywarka nie domywa naczyń, a na szkle pojawiają się zacieki. Okazuje się, że można tego uniknąć. Wystarczy zastosować kilka trików.

W obliczu obecnych stawek za energię elektryczną zakup zmywarki wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem. Urządzenie nie tylko oszczędza wodę, ale i prąd. Jedno mycie zużywa ok. 1-1,5 kWh, co oznacza, że kosztuje mniej niż złotówkę.

Instagramerka, Ania Jankojć, pokazała, co zrobić, żeby urządzenie lepiej domywało naczynia. Poradziła, aby umieszczać tabletkę na dnie zmywarki , zwłaszcza przy krótkich cyklach. Kapsułka rozpuści się w całości, co sprawi, że dokładniej domyje naczynia.

Instagramerka podzieliła się sprytnym patentem, który zapobiega tworzeniu się zacieków na naczyniach. Wystarczy, że weźmiesz kawałek folii aluminiowej, zwiniesz ją w kulkę i umieścisz w koszyku na sztućce. Folia zmiękczy wodę, co sprawi, że urządzeniu nie będzie osadzał się kamień, a na naczyniach nie będzie zacieków.

Z czasem ze zmywarki zaczyna wydobywać się nieprzyjemny zapach. To wina bakterii, które bez przerwy mnożą się w urządzeniu. Jeśli chcesz tego uniknąć, regularnie czyść zmywarkę. Jak to zrobić? Opróżnij urządzenie, a następnie sięgnij po sodę oczyszczoną. Rozsyp ją po dnie, a całość zalej octem spirytusowym i nastaw program. Soda w połączeniu z octem pozbędzie się wszystkich zanieczyszczeń. Po wyczyszczeniu zmywarki umieść w niej połówkę przekrojonej cytryny, która nabłyszczy naczynia i nada przyjemnego, cytrusowego zapachu.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!