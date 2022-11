Jak usunąć żółte plamy z deski sedesowej? Ten sposób zna mało kto

niedokładne spłukiwanie moczu (lub nie robienie tego w ogóle przez któregoś z domowników), osadzanie się wapnia bądź kamienia, przebarwienia spowodowane promieniowaniem UV, wyżarta wierzchnia warstwa materiału, z którego zrobiona jest toaleta.

Czy istnieje jakikolwiek sposób, aby pozbyć się tego rodzaju plam? Oczywiście, że tak. W sklepach z tzw. chemią z pewnością znajdziesz wiele produktów, które są przeznaczone właśnie do walki z tym problemem. My polecamy ci wypróbowanie zupełnie innego triku, który może cię nieco zaskoczyć. Jest jednak bardzo skuteczny, a to najważniejsze!