Jak wybrać plecak szkolny? Na to warto zwrócić uwagę!

Wybieramy plecak szkolny – jak dopasować go do wagi i wzrostu dziecka?

Idealny plecak szkolny powinien nie tylko pomieścić niezbędne książki i zeszyty, ale przede wszystkim zapewniać dziecku komfort noszenia i wygodę użytkowania. W pierwszej kolejności warto dopasować jego wielkość do wzrostu i postury dziecka. Odpowiedni ma sięgać do linii ramion w górnej części i kilka centymetrów poniżej talii w dolnej. Dobrym wyznacznikiem jest format A4, który musi zmieścić każdy dziecięcy plecak do szkoły. Jego szerokość nie powinna z kolei wychodzić poza linię barków.