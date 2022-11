Jak wyczyścić deskę do krojenia? Wystarczą dwa produkty z twojej kuchni

Jak skutecznie wyczyścić deskę do krojenia? Zazwyczaj używa się do tego płynu do mycia naczyń i wody. To może jednak nie wystarczyć. W drewno wnika wiele bakterii, materiał ten wymaga więc specjalnego czyszczenia, szczególnie, gdy na jednej desce kroisz zarówno surowe mięso, jak i warzywa oraz inne produkty. Jak to zrobić? Będziesz potrzebować dwóch produktów, które kryją się w twojej kuchni.