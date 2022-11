Pokazała, czym czyści kanapę. Internauci są zachwyceni: Genialne!

Prosty sposób na czyszczenie kanapy. Plamy znikną natychmiast

Sofa obita materiałem może łatwo się pobrudzić. Specjalistyczne czyszczenie tkaniny jest kosztowne i pracochłonne. Alicia Jo Vaughan udowodniła, że można zrobić to domowym sposobem. Do wyczyszczenia kanapy potrzebna będzie pokrywka garnka, tabletka do zmywarki i ściereczka z mikrofibry.