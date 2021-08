Jak wygląda syn Anety Kręglickiej? Niedaleko pada jabłko od jabłoni

Pora na samodzielność

Aleksander przyszedł na świat w 2000 r. Aneta Kręglicka opowiadała o jego drodze do dorosłości w "Dzień dobry TVN". - Matura to jednak jest przeżycie. A teraz Alek startuje na różne europejskie uczelnie. Jak już gdzieś się uda dostać, to chciałabym, żebym dostał w kość. Bardzo chcę, żeby wyleciał z gniazda, bo daje mi popalić. W domu ma wszystko podstawione pod nos i jest do tego przyzwyczajony - mówiła.