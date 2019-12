WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Jak wyglądałaby endometrioza, gdyby była widoczna? Modelka pokazuje to na swoim ciele 34-letnia wizażystka Andrea Baines, która cierpi na endometriozę, pokazała, jak duży ból odczuwa kobieta chorująca na tę chorobę. Pomogła jej modelka, która również się z nią zmaga. Efekt, jaki uzyskały, daje do myślenia. Endometrioza dotyka wielu kobiet (123RF) Szacuje się, że na świecie na endometriozę choruje blisko 180 milionów kobiet. Jednak wiele kobiet wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, że takie schorzenie istnieje. Baines namalowała krwawiące rany na brzuchu 28-letniej modelki, Rachel Berwick. "Tylko dlatego, że jej nie widać, nie oznacza, że nie istnieje" – taki napis widnieje na jednej z fotografii, którą udostępniła na Facebooku. Andrea i Rachel podkreślają, że choroba silnie wpłynęła na ich życie. Musiały zmierzyć się m.in. z bólem podczas seksu i chronicznym zmęczeniem. Minęło 7 lat, zanim ich choroba została zdiagnozowana. Teraz chcą zwiększać świadomość na temat endometriozy wśród innych kobiet. Endometrioza – akcja społeczna Endometrioza jest chorobą narządów płciowych kobiety charakteryzującą się obecnością komórek błony śluzowej trzonu macicy poza jamą macicy. Jej ogniska najczęściej lokalizują się w obrębie narządów rozrodczych kobiety, a także w innych pobliskich organach – pęcherzu moczowym i jelicie grubym, a czasem nawet w zupełnie odległych miejscach, takich jak przepona, skóra lub płuca. Podczas choroby dochodzi do wewnętrznych krwawień w organizmie kobiety, a także rozwoju bolesnych guzków, tworzenia się blizn i zrostów.