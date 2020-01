WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Jak wykonać maskę karnawałową? Krótki instruktaż wykonania ozdoby Idealnym dodatkiem do kreacji wieczorowej jest maska karnawałowa, którą możesz samodzielnie wykonać w zaciszu własnego domu. Maska to świetne przebranie, szczególnie na bal przebierańców, gdzie tajemniczość jest tematem przewodnim imprezy. Co powiesz na maskę karnawałową wykonaną z papieru? Nie musisz mieć nadzwyczajnych zdolności plastycznych, bo wystarczy odrobina wolnego czasu i kilka elementów. Maska karnawałowa jest doskonałym dodatkiem na bal (123RF) Papierowa maska karnawałowa to jeden z najszybszych sposobów na przebranie. Możesz śmiało założyć ją do wielu strojów karnawałowych, aby dodatkowo zyskać odmienny wygląd i podkreślić tajemniczość imprezy. W sklepach znajdziesz gotowe maski, ale jeśli zrobisz ją własnoręcznie będziesz mieć gwarancję unikalności. Chcesz się przekonać? Poniżej znajdziesz krótki instruktaż wykonania papierowej maski karnawałowej. Maska karnawałowa – baza podstawowa Podstawowym krokiem do wykonania maski karnawałowej jest wydrukowanie wybranego szablonu. Możesz znaleźć go w internecie, ale pamiętaj, że muszą być wyraźnie zaznaczone otwory na oczy, które z łatwością wytniesz. Wybierz odpowiednią wielkość, abyś zapewniła sobie komfort w jej użytkowaniu. Szablon wydrukuj na sztywnym brystolu, dzięki czemu zyskasz gwarancję trwałości. Możesz także pomyśleć o wycięciu maski z papierowych talerzyków, które błyskawicznie dopasujesz do swojej twarzy. Gdy masz już przygotowaną podstawę do maski karnawałowej, należy przystąpić do dalszego działania. Maska karnawałowa – oprawa Surowa baza maski karnawałowej wymaga udoskonalenia. Nim przystąpisz do jej ozdabiania, na jej bokach zrób małe otworki, przez które na samym końcu przeciągniesz gumkę. Wersją alternatywną jest umocowanie patyczka przy jednym z boków maski – w ten sposób w każdej chwili zasłonisz albo odkryjesz twarz. Maska z gumką jest jednak bardziej tajemnicza, ale sama zdecyduj, którą wersję wolisz. Jeśli marzysz o konkretnym wzorze na masce, naszkicuj go delikatnie ołówkiem przed malowaniem, aby zagwarantować lepszy efekt wizualny. Zobacz także: Oponki serowe. Nie tylko na tłusty czwartek Maska karnawałowa – malowanie Papierowa maska karnawałowa, jak już wiesz, musi być sztywna, aby jak najlepiej przyjęła farby akrylowe. Najlepszymi kolorami, które idealnie odzwierciedlą karnawałowy charakter maski to złoto, srebro, czerwień, czerń i głęboka zieleń. Sprawdź ilość wody w farbie, im jest jej więcej, tym większe ryzyko zbyt mocno pomarszczonego papieru. Pamiętaj, aby pomalować także spód maski karnawałowej na jednolity kolor, najczęściej wybieranym jest biel. Po pomalowaniu maski koniecznie pozostaw ją do wyschnięcia, w przeciwnym razie dodatkowe ozdoby nie będą się trzymać. Maska karnawałowa – ozdoby Dobrze wyschnięta farba akrylowa na masce karnawałowej jest idealną podstawą do dalszego ozdabiania. Możesz sięgnąć po sypki brokat, kolorowe piórka, samoprzylepne błyskotki czy cekiny. Równie ciekawym pomysłem pomocnym w ozdabianiu maski karnawałowej jest użycie aksamitnego materiału albo delikatnej koronki w okolicach otworów na oczy. Co prawda, podczas dokładania ozdobnych elementów możesz pobudzić wodze fantazji, ale pamiętaj, że nie wolno przesadzić z ich ilością, bo maska szybko się zniszczy i będzie zbyt ciężka.