Opóźnia procesy starzenia. Zrobisz ją z dwóch składników

Chałwa to jeden z największych przysmaków z PRL-u. Mimo że w Polsce wiele produktów nie było wówczas dostępnych, ze zdobyciem jej nie było aż tak dużego problemu. Obecnie wiele osób decyduje się zrobić ją samodzielnie w domu. W końcu to banalnie proste.

W pierwszej kolejności należy zająć się słonecznikiem, który powinniśmy prażyć na patelni, ciągle go przy tym mieszając. Gdy tylko zauważymy, że nasiona zaczynają przybierać złoty kolor, możemy mieć pewność, że są już gotowe. Warto przesypać je wówczas do miseczki i poczekać aż ostygną.

Później za pomocą blendera należy dokładnie zmiksować sprażone ziarna do uzyskania gładkiej, jednolitej konsystencji. Na sam koniec wystarczy już tylko dodać do nich ok. 10 łyżek miodu. Kiedy wszystkie składniki już się ze sobą połączą, trzeba przełożyć powstałą masę do foremki, którą umieszczamy na całą noc w lodówce. Po tym czasie nasza chałwa powinna być już gotowa.