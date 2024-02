Dziś jest zapomniana. Szkoda, bo opóźnia procesy starzenia

W PRL-u chałwa była rarytasem. Zajadało się nią chyba każde dziecko, a jej słodki i specyficzny smak wielu pamięta do dziś. Nie każdy wie, że chałwa to zdrowa przekąska, która choć jest kaloryczna, ma dużo białka, magnezu, wapnia i żelaza. Dzięki zawartości antyoksydantów może przyczyniać się do poprawy stanu skóry i opóźniania procesów starzenia.

Chałwa jest bogatym źródłem zdrowych tłuszczów, głównie dzięki zawartości sezamu, z którego jest wytwarzana. Jest świetnym źródłem białka oraz różnych minerałów takich jak magnez, wapń i żelazo. Dzięki zawartości antyoksydantów może przyczyniać się do poprawy stanu skóry i opóźniania procesów starzenia. Jednak ze względu na wysoką kaloryczność i zawartość cukru, chałwę należy spożywać z umiarem. Ale też ze smakiem!

Chałwa kaloryczna, ale zdrowa

Chałwa jest dość kaloryczna, zawiera około 500-600 kalorii na 100 gramów produktu. Konkretna wartość energetyczna może różnić się w zależności od rodzaju chałwy i dodatków, takich jak orzechy czy kakao. Pomimo wysokiej kaloryczności, dostarcza nam składników, więc na pewno nie można z niej rezygnować w diecie.

Jak robi się chałwę?

Chałwa jest tradycyjnie wytwarzana głównie z mielonych nasion sezamu, do których dodaje się cukier lub miód, co tworzy słodką, kruchą masę. Wiele osób mówi, że chaława to "ulepek" i faktycznie tak może być opisywana. Często wzbogaca się ją dodatkowymi składnikami, takimi jak orzechy, kakao, wanilia czy inne aromaty, które nadają jej charakterystyczny smak i zapach. W niektórych wariantach może występować także pasta z ciecierzycy lub słonecznika.

Proces produkcji chałwy obejmuje kilka kluczowych etapów. Rozpoczyna się od zmielenia nasion sezamu na gładką pastę, do której następnie dodaje się cukier lub miód oraz inne składniki, takie jak orzechy czy kakao, w zależności od przepisu. Mieszanka jest potem gotowana aż do osiągnięcia odpowiedniej konsystencji, po czym jest wylewana do form, aby stężała. Po stężeniu chałwa jest krojona na kawałki i pakowana. Chałwę można w łatwy sposób przygotować w domu. Wtedy na pewno będzie jeszcze smaczniejsza.

Zapraszamy na grupę FB – #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!