Jaka jest księżna Kate i co różni ją od Meghan? Grafolożka przeanalizowała pismo royalsów

Jaka jest księżna Kate i co różni ją od Meghan Markle? Czy książę William i książę Harry są podobni, jeżeli chodzi o cechy charakteru? Na te i na inne pytania odpowiedziała grafolożka Emma Bache, autorka popularnej książki "Reading Between the Lines: What your handwriting says about you". To właśnie ona "wyczytała" cechy z pisma członków brytyjskiej rodziny królewskiej, które nie są tak oczywiste, jakby się mogło wydawać.