Najpopularniejsza ryba nad morzem jest niezdrowa. Unikaj jak ognia

Podczas wakacji często zapominamy o zdrowiej diecie. I choć oczywiście wczasy mamy po to, aby oderwać się od codzienności, warto wybierać te zdrowsze przysmaki.

Sezon letni nad morzem to czas, gdy królują ryby. Jakie jeść, aby uniknąć tych, które mogą nam zaszkodzić? Oto przydatna lista.

O tym, na jakie ryby można się skusić bez wyrzutów sumienia, z WP abcZdrowie rozmawiała dietetyczka Agnieszka Pisakła-Topczewska. Co poleca zamówić nad Bałtykiem?

Jedna z najzdrowszych ryb. Jedz ją co najmniej dwa razy w tygodniu

Dietetyczka odradziła wybór pangi, która nie jest rybą naturalnie występującą w przyrodzie, a "tworem genetycznym stworzonym na potrzeby szerokiego rynku konsumpcyjnego". Piskała-Topczewska radzi też uważać na łososia. Jeżeli w menu restauracji nie jest podkreślone, że jest to łosoś dziki, północnoatlantycki, lepiej dla zdrowia zrezygnować z dania.

