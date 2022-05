Jaki laptop do pracy będzie najlepszy?

Laptop biurowy o doskonałej wydajności

Laptop biurowy marki Lenovo to bez wątpienia dobry wybór. Zwłaszcza, gdy jest to model wyposażony w tak doskonałe parametry techniczne. W przypadku tego laptopa zdecydowano się na zamontowanie procesora Intel Core i7-1065G7. Gwarantuje on taktowanie na poziomie od 1,3 do nawet 3,9 gigaherca w trybie Turbo. Dysk SSD jest szybki i pojemny. Mieści nawet 1000 gigabajtów danych. 16 gigabajtów pamięci RAM DRR4 zapewnia szybkie wykonanie wielu operacji jednocześnie. Ekran o przekątnej 14 cali gwarantuje obraz o rozdzielczości Full HD. Laptop jest wyposażony w moduł Wi-Fi 6, dzięki czemu połączenie z siecią bezprzewodową jest stabilne i szybkie. Zainstalowano także Windows 10 z możliwością darmowej aktualizacji.