Jaki manicure na Wielkanoc 2023? Zainspiruj się tymi pomysłami na paznokcie

Pastelowe odcienie można dobrać również do kolorowego frencha, który już kilka sezonów temu zyskał na popularności i nic nie wskazuje na to, by miała ona przeminąć. Baza będzie standardowa – w jasnym odcieniu różu, jak najbardziej zbliżonym do koloru płytki. Natomiast białe końcówki można dowolnie zastąpić.